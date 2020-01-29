Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо

По данным агентства, армии удалось взять под контроль район Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты и оружейные склады Хан-Тумана.

Армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.