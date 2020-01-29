"Квадра" в 2019 году увеличила выработку электроэнергии на 6%

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Станции " Станции " Квадры " в 2019 году произвели 10,3 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 6% превышает показатель прошлого года, сообщает энергокомпания.

Отпуск тепла от коллекторов ТЭЦ и котельных составил 20,1 миллиона Гкал и снизился на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Компания поясняет, что динамика показателя обусловлена более высокой температурой воздуха в регионах присутствия компании, нежели в 2018 году.

Наибольший объем электрической энергии произвел центральный филиал "Квадры": 3,3 миллиарда кВт.ч, что составляет 31,6% от выработки компании. Больше всего тепла отпущено от коллекторов ТЭЦ и котельных Воронежского филиала "Квадры": 5,6 миллиона Гкал, или 26,4% от общего объема отпуска теплоэнергии.