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Теплоснабжение
2020-01-29T18:28+0300
https://ria.ru/20200129/1564026742.html
"Квадра" в 2019 году увеличила выработку электроэнергии на 6%
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РИА Новости

"Квадра" в 2019 году увеличила выработку электроэнергии на 6%

18:28 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРазъединители высокого напряжения на электроподстанции
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Станции "Квадры" в 2019 году произвели 10,3 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 6% превышает показатель прошлого года, сообщает энергокомпания.
Отпуск тепла от коллекторов ТЭЦ и котельных составил 20,1 миллиона Гкал и снизился на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Компания поясняет, что динамика показателя обусловлена более высокой температурой воздуха в регионах присутствия компании, нежели в 2018 году.
Наибольший объем электрической энергии произвел центральный филиал "Квадры": 3,3 миллиарда кВт.ч, что составляет 31,6% от выработки компании. Больше всего тепла отпущено от коллекторов ТЭЦ и котельных Воронежского филиала "Квадры": 5,6 миллиона Гкал, или 26,4% от общего объема отпуска теплоэнергии.
"Квадра" - генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 332 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,93 ГВт, тепловая - 14,69 тысяч Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеКвадра - Генерирующая компания
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