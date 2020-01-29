American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Одна из крупнейших авиакомпаний США American Airlines в среду заявила о временной отмене своих рейсов в Пекин и Шанхай из-за падения спроса на эти направления в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телекомпания CNBC.
Уточняется, что рейсы из Лос-Анжелеса будут отменены с 9 февраля по 27 марта.
В то же время рейсы из Далласа и Лос-Анджелеса до Гонконга пока сохраняются.
Ранее об ограничении полетов в Китай объявила другая крупнейшая авиакомпания США United, британская British Airways, южнокорейский бюджетный перевозчик Air Seoul и крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались.
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