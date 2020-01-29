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Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
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РИА Новости

Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса

18:27 29.01.2020 (обновлено: 20:52 29.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa и ее дочки Swiss и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Китай и из Китая до 9 февраля, говорится в сообщении немецкой компании.
"Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Китай и из Китая (материковая часть) до 9 февраля. По оперативным соображениям бронь билетов в Китай (материковая часть) приостановлена до конца февраля. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с планом", - говорится в сообщении Lufthansa в Twitter.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались.
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