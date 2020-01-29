Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T18:18+0300
https://ria.ru/20200129/1564026320.html
Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
https://cdn22.img.ria.ru/images/152193/78/1521937802_0:0:4912:2764_1036x0_80_0_0_8d27151d40600897676203f6addbe426.jpg
РИА Новости

Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе

18:18 29.01.2020
683
© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики на заседании гуманитарной подгруппы в Минске обсудили открытие новых пунктов пропуска через линю соприкосновения в Донбассе, заявила в среду РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
"Стороны высказали обоюдную заинтересованность в решении проблем, препятствующих продвижению в данном направлении. Подтвердили намерения более углубленно проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ в Золотом и Счастье", - заявила Кобцева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
4 января, 13:50
В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска
100001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в Донбассе
В ОБСЕ отметили рост числа гражданских жертв в Донбассе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
Украинский военный
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Минск
В Минске начала переговоры контактная группа по Донбассу
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
Украинский военный
Силовики девять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Ольга Кобцева
В ЛНР заявили о смене Киевом переговорщика в подгруппе в Минске
Минск
Представитель Киева не явилась на заседание в Минске, заявили в ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики за сутки дважды нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков
Борис Грызлов
Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
Города России. Чебоксары
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
Экс-премьер Северной Македонии Зоран Заев
Экс-премьер Северной Македонии назвал Россию традиционным партнером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
11:27В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией
11:25Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля
11:25В рабочей группе по Конституции рассказали о предложениях по поправкам
11:23"Уральские авиалинии" сохранили программу полетов в Пекин и Харбин
Лента новостейМолния