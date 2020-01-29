Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики на заседании гуманитарной подгруппы в Минске обсудили открытие новых пунктов пропуска через линю соприкосновения в Донбассе, заявила в среду РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
"Стороны высказали обоюдную заинтересованность в решении проблем, препятствующих продвижению в данном направлении. Подтвердили намерения более углубленно проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ в Золотом и Счастье", - заявила Кобцева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.