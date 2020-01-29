В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус

МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Двое белорусов госпитализированы в Могилеве после возвращения из Китая с целью лабораторной проверки на новый тип коронавируса, сообщила в среду пресс-секретарь Минздрава Белоруссии Юлия Бородун.
Ранее в среду местные интернет ресурсы сообщили, что два человека в Могилеве были госпитализированы после возвращения в Белоруссию из Китая с подозрением на новый коронавирус.
"Люди отдыхали на острове. Обратились к врачам на всякий случай - провериться, но температура выше 37 не поднималась. Госпитализированы для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях", - говорится в комментарии Бородун, поступившем в РИА Новости.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5999 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
В Белоруссии на данный момент случаи заболевания новым вирусом не регистрировались. В стране введены дополнительные профилактические меры по недопущению проникновения нового коронавируса, в частности, организован широкий лабораторный контроль, в том числе в аэропорту Минска. Сдать лабораторные анализы бесплатно могут все желающие, прибывающие в Белоруссию из Китая, результаты будут готовы в течение 4-12 часов. В стране есть необходимые для этого тест-системы. Прибывающим из Китая раздают памятку поведения и рекомендации, что в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней не нужно обращаться в поликлиники, а необходимо сразу вызывать скорую помощь для госпитализации.
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