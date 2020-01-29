Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа

"Священный город Иерусалим, согласно международному праву, является неотъемлемой частью палестинской территории, оккупированной в 1967 году", - приводится в тексте заявление генсека ОИС.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
Организация Исламского сотрудничества — международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Объединяет 57 государств. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.
25 сентября 2019, 04:08Организация исламского сотрудничества