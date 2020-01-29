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Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
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РИА Новости

Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа

18:12 29.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф Аль-Осаимин во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2019
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф Аль-Осаимин во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью Палестины, об этом, комментируя план США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф аль-Усаймин.
По словам генсека региональной организации, в ОИС изучают инициативу США и считают, что “основа для урегулирования палестино-израильского конфликта должна соответствовать международному праву, соответствующим резолюциям ООН, и Арабской мирной инициативе”.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
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В МИД Китая прокомментировали "сделку века" Трампа
"Священный город Иерусалим, согласно международному праву, является неотъемлемой частью палестинской территории, оккупированной в 1967 году", - приводится в тексте заявление генсека ОИС.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент США Дональд Трамп
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Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
Организация Исламского сотрудничества — международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Объединяет 57 государств. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.
Флаги членов Организации исламского сотрудничества в Мекке, Саудовская Аравия
25 сентября 2019, 04:08
Организация исламского сотрудничества
2700211
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОрганизация исламского сотрудничестваПалестинаИзраильВ мире
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