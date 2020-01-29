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Биография Олега Николаева
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РИА Новости

Биография Олега Николаева

18:11 29.01.2020
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваОлег Николаев
Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия).
В 1985 году окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР. В 1998 году – экономический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, в 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова по президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства Российской Федерации, стажировался в Германии.
В 1991-1992 годы работал монтажником железобетонных и строительных конструкций ПСО "Монолитстрой".
В 1992-1996 годы – водитель ООО "Бодигард", специалист службы безопасности АО "Текстильмаш", техник-строитель, главный бухгалтер ТОО "Восход-1", главный бухгалтер ООО "Спецсвязьстрой".
В 1996-2000 годы – главный бухгалтер, заместитель директора ЗАО "Телефонстрой".
В 2000-2002 годы – директор ООО "Лизинговая компания малого бизнеса".
В 2002-2004 годы был руководителем департамента развития предпринимательской деятельности, заместитель министра экономического развития и торговли Чувашии.
В 2004-2008 годы – заместитель генерального директора ЗАО ПСФ "Телефон-строй", заместитель директора по экономике и финансам ООО "АЛЗА".
В 2008-2009 годы – директор Центра международного сотрудничества, вице-президент Ассоциации "Россия".
В 2009-2011 годы – управляющий операционным офисом "Чебоксары" филиала № 19 АКБ "Мособлбанк" ОАО.
С 2011 года по февраль 2013 года – директор филиала № 19 АКБ "Мособлбанк" ОАО.
С февраля 2013 года по 2015 год – руководитель проекта ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ".
С 2015 года был руководителем проекта ПАО "Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ"
С декабря 2011 года по сентябрь 2016 года – депутат Государственного Совета Чувашской Республики V созыва от регионального отделения партии "Справедливая Россия".
В 2015 году баллотировался на пост Главы Чувашской Республики, по результатам голосования занял второе место.
18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов от партии "Справедливая Россия". Возглавлял комитет по делам национальностей.
Был заместителем председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
29 января 2020 года Олег Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики.
Декларированный доход за 2018 год – 4,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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