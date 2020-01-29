В Московском зоопарке вылупились редкие кудрявые пеликаны

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. У двух пар кудрявых пеликанов в Московском зоопарке появились птенцы, У двух пар кудрявых пеликанов в Московском зоопарке появились птенцы, сообщает пресс-служба зоосада.

Особенности этих птиц — длинные перья, растущие на голове, которые на концах закручиваются, и горловой мешок яркого желто-оранжевого цвета.

Также у них огромный клюв, достигающий 75 см в длину.

"Сейчас вылупившиеся птенцы совсем не похожи на своих величественных родителей, — пояснили в пресс-службе зоопарка. — Они покрыты серовато-бурым пухом. Взрослым оперением пеликаны обзаведутся только к году, после нескольких линек. Тогда же у них появятся знаменитые кудрявые перья".

С наступлением весны, когда установится стабильно теплая погода, птенцы вместе с родителями переедут в открытый вольер. Они будут учиться плавать и охотиться.

Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу как "близкий к угрозе исчезновения" вид. Его численность в природе продолжает сокращаться.

В 2019 году она не превышала 13 тысяч особей. Главные факторы, негативно влияющие на естественную популяцию пеликанов, — загрязнение воды, осушение рек, ухудшение кормовой базы из-за сброса в водоемы промышленных отходов и нефтепродуктов. Также большой урон популяции наносит нелегальная охота.