В Московском зоопарке вылупились редкие кудрявые пеликаны

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. У двух пар кудрявых пеликанов в Московском зоопарке появились птенцы, сообщает пресс-служба зоосада.
Особенности этих птиц — длинные перья, растущие на голове, которые на концах закручиваются, и горловой мешок яркого желто-оранжевого цвета.
Также у них огромный клюв, достигающий 75 см в длину.
"Сейчас вылупившиеся птенцы совсем не похожи на своих величественных родителей, — пояснили в пресс-службе зоопарка. — Они покрыты серовато-бурым пухом. Взрослым оперением пеликаны обзаведутся только к году, после нескольких линек. Тогда же у них появятся знаменитые кудрявые перья".
С наступлением весны, когда установится стабильно теплая погода, птенцы вместе с родителями переедут в открытый вольер. Они будут учиться плавать и охотиться.
Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу как "близкий к угрозе исчезновения" вид. Его численность в природе продолжает сокращаться.
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В 2019 году она не превышала 13 тысяч особей. Главные факторы, негативно влияющие на естественную популяцию пеликанов, — загрязнение воды, осушение рек, ухудшение кормовой базы из-за сброса в водоемы промышленных отходов и нефтепродуктов. Также большой урон популяции наносит нелегальная охота.
В России гнездовья кудрявых пеликанов можно встретить, в частности, в дельте Кубани, Волги, Терека, на озерах Маныч-Гудило, а также в Южном Зауралье на озерах Тоболо-Ишимского междуречья.
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