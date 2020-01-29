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Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
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РИА Новости

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

18:03 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 января проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, где рассмотрят роль местного самоуправления в реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов. Также участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед заседанием Совета глава государства ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области.
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