МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 января проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, где рассмотрят роль местного самоуправления в реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов. Также участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед заседанием Совета глава государства ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области.