В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Минздрав Армении опроверг в среду информацию о подозрении на коронавирусную инфекцию у двух госпитализированных в стране граждан Китая, которым ранее был запрещен въезд в Грузию.
В среду глава отдела эпидемиологии инфекционных болезней центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Лиана Торосян сообщила журналистам, что случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, в стране не выявлено. При этом она подтвердила, что на днях был запрещен въезд в Грузию из Армении двум гражданам Китая. По ее словам, "у одного из них вообще не было температуры, у второго – всего лишь 37 градусов". Торосян считает, что китайцы могли подхватить "банальную респираторную инфекцию".
"На новостных лентах распространяется информация, что в отделении реанимации ереванской инфекционной больницы "Норк" находятся двое граждан КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Официально опровергаем наличие вируса", - написала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян в Facebook.
По ее словам, у китайских граждан отсутствуют типичные для коронавирусной инфекции симптомы, в частности, высокая температура, головные боли, общая слабость, кашель. "Более того, в результате рентгенологического исследование не была диагностирована и пневмония", - заявила Никогосян.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.