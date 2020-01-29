В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР

В среду глава отдела эпидемиологии инфекционных болезней центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Лиана Торосян сообщила журналистам, что случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, в стране не выявлено. При этом она подтвердила, что на днях был запрещен въезд в Грузию из Армении двум гражданам Китая. По ее словам, "у одного из них вообще не было температуры, у второго – всего лишь 37 градусов". Торосян считает, что китайцы могли подхватить "банальную респираторную инфекцию".