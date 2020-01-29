Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T18:02+0300
https://ria.ru/20200129/1564025473.html
В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
https://cdn22.img.ria.ru/images/118138/51/1181385163_0:178:2401:1528_1036x0_80_0_0_3b841160d3f5762be2ff7565b8cab67c.jpg
РИА Новости

В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР

18:02 29.01.2020
149
© РИА Новости / Самвел Сепетчян / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Армении
Машина скорой помощи в Армении
© РИА Новости / Самвел Сепетчян
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Минздрав Армении опроверг в среду информацию о подозрении на коронавирусную инфекцию у двух госпитализированных в стране граждан Китая, которым ранее был запрещен въезд в Грузию.
В среду глава отдела эпидемиологии инфекционных болезней центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Лиана Торосян сообщила журналистам, что случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, в стране не выявлено. При этом она подтвердила, что на днях был запрещен въезд в Грузию из Армении двум гражданам Китая. По ее словам, "у одного из них вообще не было температуры, у второго – всего лишь 37 градусов". Торосян считает, что китайцы могли подхватить "банальную респираторную инфекцию".
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Вчера, 12:08
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
"На новостных лентах распространяется информация, что в отделении реанимации ереванской инфекционной больницы "Норк" находятся двое граждан КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Официально опровергаем наличие вируса", - написала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян в Facebook.
По ее словам, у китайских граждан отсутствуют типичные для коронавирусной инфекции симптомы, в частности, высокая температура, головные боли, общая слабость, кашель. "Более того, в результате рентгенологического исследование не была диагностирована и пневмония", - заявила Никогосян.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
300001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМинздрав АрменииКитайАрменияГрузияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
Женщины в масках
В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф Аль-Осаимин во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2019
Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
Борис Грызлов
Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
Женщина у прилавка с сырами в гипермаркете
Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
Пропускной пункт в Донбассе
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 12 февраля
Запуск международного туристического поезда по маршруту Москва – Пекин
РЖД вернет билеты на поезда в Китай без взимания сборов
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович
МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
Экипаж рейса из Китая
American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Борис Грызлов
Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
Статуя Фемиды
Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:01В ОБСЕ отметили рост числа гражданских жертв в Донбассе
19:00Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера
18:57Председатель СБ ООН назвал сроки принятия резолюции по Ливии
18:56В Госдуме прокомментировали назначение Николаева врио главы Чувашии
18:55У китайского туриста в Мурманской области не нашли коронавирус
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
Лента новостейМолния