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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-29T18:12+0300
https://ria.ru/20200129/1564025272.html
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН

18:00 29.01.2020 (обновлено: 18:12 29.01.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Саммит с участием лидеров США, России, Китая, Великобритании и Франции – позволит укрепить Совет Безопасности ООН и выработать общие подходы по ключевым проблемам мировой безопасности, считают опрошенные агентством Спутник эксперты.
Президент России, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявил, что инициативу поддержали КНР и Франция.
"Все привыкли к тому, что эпоха СБ ООН уходит, а сам СБ не может эффективно принимать решения. Инициатива президента России должна этот формат оживить и показать, что речь идет о тех государствах, которые имеют ключевое значение для мировой политики и безопасности. Символическое значение такой встречи будет гораздо больше, чем ее практические результаты", - заявил научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт проекта "5-100" Тимофей Бордачев.
Доцент института международных отношений КФУ Роман Пеньковцев считает, что главной темой обсуждения на саммите могли бы стать вопросы разоружения.
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"Вторая мировая война показала, что необходимо стремиться к миру, стабильности и разоружению. К сожалению, сегодня идея разоружения переживает кризис. Мы видим распад двух фундаментальных актов – это договор по ПРО, договор РСМД. Кроме того, не ясна судьба договора СНВ-3, а ничего нового не появилось", - сказал он.
По мнению эксперта, пятерка стран ядерного клуба также должна решить дальнейшую судьбу Договора о нераспространении ядерного оружия, который не достиг своей цели.
"Целый ряд государств де-факто сегодня имеет ядерное оружие. Наверное, игнорировать это далее смысла нет. Возможно, стоит их как-то инкорпорировать в этот договор и затем в рамках уже расширенного ядерного клуба пытаться предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия", - считает Пеньковцев.
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Россия-Китай: ГлавноеВысшая школа экономики (ВШЭ)ООНКитай
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