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Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
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РИА Новости

Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки

17:59 29.01.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Два сотрудника колонии №1 Ярославля, участвовавшие в избиении прибывшего отбывать наказание осужденного, в среду приговорены к четырем годам лишения свободы условно, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Фонд "Общественный вердикт" 16 января опубликовал в соцсетях видео от декабря 2016 года. На нем сотрудники УФСИН принимают группу осужденных, этапированных в ярославскую колонию №1, спрашивают их имена, номера статей УК РФ, по которым они будут отбывать наказание, затем отправляют в автозак. Один из осужденных – Хасдин Муртазалиев - проходит ту же процедуру, но когда он собирается выйти из помещения, его начинают бить двое сотрудников УФСИН, чуть позже к ним присоединяется третий. По данным фонда, били за то, что бежал недостаточно быстро. "Общественный вердикт" назвал имена участников избиения: младшие инспекторы группы надзора Владислав Писаревский и Роман Оныпа и старший инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков.
"Приговором Заволжского районного суда… Роман Оныпа и Владислав Писаревский признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), назначено наказание обоим в виде 4 лет лишения свободы условно", - заявила Козлова.
По ее словам, осужденные также лишены права работать в правоохранительных органах на два с половиной года.
Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
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Ранее по данному уголовному делу уже был осужден Яблоков. Он получил три с половиной года колонии общего режима. При этом Яблоков готовится ответить в суде по аналогичному уголовному делу – о массовом избиении сотрудниками УФСИН заключенного колонии №1 Евгения Макарова.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
В настоящее время осужден первый фигурант дела об избиении Макарова: бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов получил четыре года колонии общего режима.
Исправительная колония №1 в Ярославле
15 января, 02:24
Дело об избиениях в колонии в Ярославле
310052
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Дело о пытках в ярославской колонииФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияЯрославльПроисшествия
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