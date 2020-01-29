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Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
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РИА Новости
Материал дополняется

Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде

17:56 29.01.2020 (обновлено: 18:08 29.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия имеет стратегические интересы в Антарктиде, готова к полноценному сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наша страна занимает ведущее место в изучении Антарктиды. Нам нельзя терять позиции лидера. Именно об этом мы говорили вчера с российскими учеными, работающими сейчас в Антарктиде, когда я звонил им с поздравлениями от имени президента РФ и Совета безопасности РФ", - написал он в Facebook.
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По мнению Медведева, можно с уверенностью говорить о том, что государство обязательно продолжит модернизацию экспедиционной инфраструктуры. Он отметил, что в настоящее время идет работа над созданием нового зимовочного комплекса, а в 2021 году запланирована реконструкция базы Русская, которая станет постоянно действующей исследовательской станцией.
Медведев добавил, что будет также уделяться внимание подготовке специалистов для работы на Южном континенте.
"Все это свидетельствует о том, что Россия имеет стратегические интересы в Антарктиде и готова к полноценному, равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом государствами", - заключил он.
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Дмитрий МедведевАнтарктидаРоссияБезопасностьВ мире
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