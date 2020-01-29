Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия имеет стратегические интересы в Антарктиде , готова к полноценному сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

"Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наша страна занимает ведущее место в изучении Антарктиды. Нам нельзя терять позиции лидера. Именно об этом мы говорили вчера с российскими учеными, работающими сейчас в Антарктиде, когда я звонил им с поздравлениями от имени президента РФ и Совета безопасности РФ", - написал он в Facebook

По мнению Медведева, можно с уверенностью говорить о том, что государство обязательно продолжит модернизацию экспедиционной инфраструктуры. Он отметил, что в настоящее время идет работа над созданием нового зимовочного комплекса, а в 2021 году запланирована реконструкция базы Русская, которая станет постоянно действующей исследовательской станцией.

Медведев добавил, что будет также уделяться внимание подготовке специалистов для работы на Южном континенте.