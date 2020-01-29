Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T17:58+0300
https://ria.ru/20200129/1564024951.html
Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564021117_0:159:1062:756_1036x0_80_0_0_44cc20d0ac47c33c7bfb632f57045a18.jpg
РИА Новости

Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT

17:53 29.01.2020 (обновлено: 17:58 29.01.2020)
564
© Фото : RTКорреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
© Фото : RT
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что раненая в Идлибе журналистка телеканала находится в больнице в тяжелом состоянии.
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда съемочная группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался.
"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Ранее сирийские правительственные войска разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке автотрассы Хама — Алеппо.
4001904
Обсудить 1
Телеканал RTСирияВ миреВойна в СирииМаргарита Симоньян
Рекомендуем
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Автомобиль Следственного комитета РФ
Родственники опознали найденного под Смоленском подростка по обуви
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера
18:57Председатель СБ ООН назвал сроки принятия резолюции по Ливии
18:56В Госдуме прокомментировали назначение Николаева врио главы Чувашии
18:55У китайского туриста в Мурманской области не нашли коронавирус
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Лента новостейМолния