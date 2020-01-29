Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что раненая в Идлибе журналистка телеканала находится в больнице в тяжелом состоянии.
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда съемочная группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался.
"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Ранее сирийские правительственные войска разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке автотрассы Хама — Алеппо.