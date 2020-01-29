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Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
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РИА Новости

Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство

17:51 29.01.2020 (обновлено: 17:52 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов . Архивное фото
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Киев должен интегрировать в законодательство "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, заявил журналистам представитель России в контактной группе по урегулировании ситуации на Украине Борис Грызлов.
Как отметил Грызлов, позиция ряда украинских политиков создает дополнительные проблемы для восстановления доверия между сторонами конфликта. "Несколько дней назад, накануне встречи контактной группы, в Киеве вновь озвучили желание переписать минские договоренности", - сказал он.
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"Новые угрозы, звучащие из Киева – это еще одно доказательство, что Донбассу необходим особый статус и необходимы прочные гарантии этого статуса. В ином случае об уважении и защите прав жителей Донбасса, включая право на жизнь, говорить не приходится. Это та позиция, которую защищают представители Донбасса в контактной группе. И с такой позицией нельзя не считаться. В качестве одного из первоочередных шагов Киев должен интегрировать в законодательство "формулу Штайнмайера", - заявил Грызлов.
Он подчеркнул, что каждое такое заявление Киева прямо противоречит итогам саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция).
Грызлов добавил, что контактная группа наряду с вопросами безопасности обсудила гуманитарную ситуацию и текущие экономические вопросы, также ее участники обозначили необходимость развития политического диалога между Киевом, Донецком и Луганском.
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Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловООНУкраинаВ мире
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