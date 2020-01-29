ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии отклонил поправки российской делегации по работе трёхстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы, заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее Толстой говорил, что российская делегация будет вносить поправки в данный механизм. По мнению парламентария, "задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы выстраивать Европу без разделительных линий". В частности, отмечал Толстой, для такой процедуры необходимо повышение кворума.
"Что касается заседания политического комитета по трехсторонней процедуре, здесь обсуждались достаточно подробно поправки украинской стороны, наши поправки. Докладчик счёл необходимым отклонить и те, и те", - заявил Толстой журналистам.
В ходе осенней сессии ПАСЕ госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций. Механизм основывается на том, что в отношении страны, нарушавшей базовые принципы СЕ, могут быть приняты те или иные меры по инициативе либо ПАСЕ, либо комитета министров Совета Европы, либо генсека. Специальный доклад, подготовленный лидером группы социалистов Франком Швабе (ФРГ), предполагает введение дополнительной совместной трехсторонней процедуры (Генсек – КМСЕ – ПАСЕ). Ожидается, что он будет рассмотрен в среду на пленарном заседании.
Вчера, 20:37Толстой избран вице-спикером ПАСЕ