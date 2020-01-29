ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Комитет Комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии отклонил поправки российской делегации по работе трёхстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы , заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Ранее Толстой говорил, что российская делегация будет вносить поправки в данный механизм. По мнению парламентария, "задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы выстраивать Европу без разделительных линий". В частности, отмечал Толстой, для такой процедуры необходимо повышение кворума.

"Что касается заседания политического комитета по трехсторонней процедуре, здесь обсуждались достаточно подробно поправки украинской стороны, наши поправки. Докладчик счёл необходимым отклонить и те, и те", - заявил Толстой журналистам.