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Республика Саха (Якутия)
2020-01-29T17:55+0300
https://ria.ru/20200129/1564024551.html
В Москве презентовали экстрим–тур в Якутию "Покорители холода"
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РИА Новости

В Москве презентовали экстрим–тур в Якутию "Покорители холода"

17:46 29.01.2020 (обновлено: 17:55 29.01.2020)
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПрезентация экстрим–тур в Якутию "Покорители холода"
Презентация экстрим–тур в Якутию Покорители холода
© РИА Новости / Юлия Чичерина
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Юлия Чичерина. Главной идеей экстрим-тура "Покорители холода", партнерами которого выступают Российское географическое общество (РГО) и власти Якутии, дать почувствовать его участникам реальные низкие температуры, в которых живут люди на Севере Якутии, сообщил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов.
"С помощью нового экстрим-тура мы расширим географию возможных туристических маршрутов по северному региону, а также повысим имидж Арктической зоны и привлечем внимание как внутренних, так и въездного туризма", - сказал Федотов в среду на презентации проекта в Москве.
По его словам, в последнее время "Россия развернулась в сторону Арктики".
"В регионе начала активно возрождаться промышленность и другие отрасли, а вместе с ними и развиваться туристическая сетка", - сказал первый зампред правительства Якутии.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПредставитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию "Покорители холода"
Представитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию Покорители холода
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Представитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию "Покорители холода"
Он считает, что проект "Покорители холода" имеет все шансы стать визитной карточкой Якутии и Северо-Востока России за рубежом.
"У местных жителей есть чему поучиться – они относительно спокойно переносят условия максимального для обитаемой Земли холода. Чего не скажешь о технике. Поэтому в качестве перспективной задачи проекта мы видим демонстрацию возможностей Якутии как огромного полигона для испытания технических и живых систем в условиях экстремальных перепадов температур и холода", - отметил он.
Федотов напомнил, что в ближайшее время ожидается принятие стратегии развития Арктической зоны РФ и национальной программы развития Дальнего Востока , которые направлены на то, чтобы "жизнь в этих регионах восстанавливалась и активно возрождалась".
"Территории Арктической зоны идут к тому, что перестанут быть местами временного проживания, перейдя в зону комфортной жизни с развитым магистральным сообщением. Главная ценность северного региона – тепло сердец наших людей, которые с радостью ждут туристов, готовы рассказать им о традициях, национальной кухне и обрядах", - сказал Федотов.
По словам одного из разработчиков проекта Вячеслава Ипатьева, самые низкие температуры января фиксируются в Оймяконском районе - минус 54 градуса.
Заместитель исполнительного директора РГО Алексей Тихомиров рассказал, что "проект направлен на популяризацию и развитие науки и экологии, а также на сохранение культуры малочисленных народов".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПредставитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию "Покорители холода"
Представитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию Покорители холода
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Представитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию "Покорители холода"
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Республика Саха (Якутия)Российское географическое общество
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