В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира

Ранее сообщалось, что жителя города Междуреченска Кемеровской области Андрея Федорова, осужденного на 15 лет, после оглашения приговора вывели в туалет, где он несколько раз ударил кулаком по лицу сопровождавшего его конвоира и скрылся в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело признакам преступления ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). На сбежавшего разосланы ориентировки.