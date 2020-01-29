В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Состояние конвоира, избитого осужденным в туалете после приговора суда, средней степени тяжести, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что жителя города Междуреченска Кемеровской области Андрея Федорова, осужденного на 15 лет, после оглашения приговора вывели в туалет, где он несколько раз ударил кулаком по лицу сопровождавшего его конвоира и скрылся в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело признакам преступления ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). На сбежавшего разосланы ориентировки.
"Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в горбольницу №29 города Новокузнецка", – сообщил Дужик.
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