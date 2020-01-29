Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев, назначенный врио главы Чувашии, отказался комментировать отставку Михаила Игнатьева с поста главы региона.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
"По поводу отставки Игнатьева - по-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", - сказал Николаев РИА Новости.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Шутка на грани фола
В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".