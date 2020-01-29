Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева

"По поводу отставки Игнатьева - по-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется", - сказал Николаев РИА Новости.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.