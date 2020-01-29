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В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом

17:38 29.01.2020 (обновлено: 18:22 29.01.2020)
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© Фото : ГУ МВД по Волгоградской областиМесто ДТП с участием автобуса в Волгоградской области. 29 января 2020
Место ДТП с участием автобуса в Волгоградской области. 29 января 2020
© Фото : ГУ МВД по Волгоградской области
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 522-ом километре трассы произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Mercedes. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
По его словам, всего в автобусе находились 11 пассажиров и два водителя. Обстоятельства ДТП выясняются.
Позднее в МЧС РФ уточнили, что автобус следовал по маршруту Саратов — Пятигорск.
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МЧС РФВолгоградская областьПроисшествия
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