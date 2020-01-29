Слуцкий раскритиковал "сделку века" США

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Урегулирование палестино-израильского конфликта не должно проходить исключительно на основании "сделок" между Израилем и Соединенными Штатами Америки, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложенный США план.
"Никакого решения или реальной "дорожной карты" для урегулирования не просматривается. Формула "сделки века" повисла в воздухе, тем более что ее презентация прошла без представителей Рамаллы. Палестино-израильское урегулирование невозможно без Палестины и не должно проходить только на основании "сделок" между Израилем и США", - сказал Слуцкий журналистам.
Он также подчеркнул, что ключевой акцент должен делаться на переговорном процессе.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.