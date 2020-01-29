В Саратовской области несколько школ закрыли на карантин из-за ОРВИ

САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Занятия во всех школах трех городов и пяти из 38 районов Занятия во всех школах трех городов и пяти из 38 районов Саратовской области приостановили из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь областного министерства образования Татьяна Кожевникова.

Ранее местные власти сообщили о том, что с 28 января на неделю все 112 школ Саратова и 60 школ соседнего с ним Энгельсского района приостановили занятия в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а с 30 января - все 47 школ Балаковского района.

"По информации муниципальных районов области, предоставленной в министерство образования области 28 января, в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия приостановлены во всех школах Саратова, Энгельсского, Балаковского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского и Балтайского районов, а также городов Петровск и Аткарск", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что также занятия приостановлены полностью в 38 школах Балашовского, Воскресенского, Вольского, Екатериновского, Ершовского, Пугачевского, Питерского, Романовского, Самойловского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского и Федоровского районов области.

"Напомним, что в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более обучающихся обеспечивается приостановка учебного процесса. При первых признаках заболевания родители самостоятельно принимают решение оставить ребенка дома, но об этом решении необходимо сообщить в школу", - отметила Кожевникова.

По ее словам, в школах, колледжах и техникумах региона проводятся ежедневные "утренние фильтры", чтобы выявлять детей с признаками заболеваемости, а в помещениях ведется ежедневная влажная уборка, проводятся текущая дезинфекция и проветривание. Кроме того, проводится разъяснительная работа с детьми и родителями, педагогическими работниками о мерах профилактики вирусных инфекций.

"На время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно, размещая задания для учащихся на своих сайтах, а также в классных чатах в мессенджерах", - добавила пресс-секретарь.