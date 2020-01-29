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Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
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РИА Новости

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

17:34 29.01.2020 (обновлено: 17:58 29.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Они все носили ярко выраженный антироссийский характер, и мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок — Британии и Украины", — отметил он.

В понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным" и отверг обвинения в адрес Москвы, что она не намерена соблюдать международные нормы.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Вчера, 20:54
Главу делегации РФ Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.
Владимир Путин в середине января в президентском послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения, которые прямо гарантировали бы приоритет Основного закона в российском правовом пространстве.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа 2019, 18:17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
193183035
Обсудить 5
Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
И чего улыбаться, Толстой? Смешно, что они резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и СССР за Вторую Мировую войну одобрили-протащили? Ура, что-ли?
29 января, 17:50
Александр И
5101116
Кто и когда протащил? Что за бред?
29 января, 18:20
astragabor
800002
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