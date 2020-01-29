Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Они все носили ярко выраженный антироссийский характер, и мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок — Британии и Украины", — отметил он.
В понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным" и отверг обвинения в адрес Москвы, что она не намерена соблюдать международные нормы.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.
Владимир Путин в середине января в президентском послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения, которые прямо гарантировали бы приоритет Основного закона в российском правовом пространстве.
29 августа 2019, 18:17Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)