Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Комиссия Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

"Они все носили ярко выраженный антироссийский характер, и мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок — Британии и Украины", — отметил он.

В понедельник депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным" и отверг обвинения в адрес Москвы, что она не намерена соблюдать международные нормы.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.