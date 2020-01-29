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Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
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РИА Новости

Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев

17:33 29.01.2020
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 29 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мэру Грозного переименовать районы столицы республики и поселки в черте города в честь чеченских национальных героев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее в конце прошлого года власти города переименовали поселок в Грозном – 35-й и 56-й участки, объединив в один после реконструкции, в честь царского генерала чеченского происхождения, героя русско-турецкой войны Орцу Чермоева.
"Целесообразно назвать эти районы именами славных сынов чеченского народа, которые своим героизмом и мужеством оставили о себе добрую память в нашей истории. Нужно узнать мнение населения и совместно с городской думой решить этот вопрос", - заявил Кадыров, слова которого цитирует пресс-служба.
Грозный делится на четыре внутригородских района – Ленинский, Октябрьский, Заводской, Старопромысловский. Численность населения города по данным на 2019 год составляла более 300 тысяч человек.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
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Чеченская республикаРамзан КадыровГрозныйОбщество
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