Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев

"Целесообразно назвать эти районы именами славных сынов чеченского народа, которые своим героизмом и мужеством оставили о себе добрую память в нашей истории. Нужно узнать мнение населения и совместно с городской думой решить этот вопрос", - заявил Кадыров, слова которого цитирует пресс-служба.