Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участники Всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в среду приступили к решению тестов второго блока отборочного этапа, который включает тест оценки компетенций, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Цель конкурса, стартовавшего 13 ноября, – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Помимо знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства.

Конкурс проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный дистанционный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс зарегистрировались более 20 тысяч участников.

По итогам первого блока тестирований, где оценивались общие и специальные знания, лучшие результаты показали участники из Республики Карелия, Орловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Во второй блок дистанционного этапа вышли 2500 участников, успешно прошедших задания первого блока тестирования. 64,5% из них – женщины, 35,5% – мужчины. Средний возраст участников – от 32 до 35 лет. По итогам прохождения второго блока тестирования мы планируем отобрать 1120 человек, которые и выйдут в полуфиналы конкурса", – привели в пресс-службе слова руководителя конкурса "Мастера гостеприимства" Евгения Малыгина.

Дистанционный этап конкурса завершится 31 января, после чего участники, успешно прошедшие онлайн-тестирование, отправятся на региональные полуфиналы в девять городов России: Сочи, Тула, Пятигорск, Самара, Ялта, Уфа, Салехард, Калининград и Иркутск. Полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель, финал состоится в апреле 2020 года.