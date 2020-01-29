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Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
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РИА Новости

Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"

17:32 29.01.2020
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© Предоставлено пресс-службой АНО "РСВ"Стартовал этап тестирования конкурса "Мастера гостеприимства"
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
© Предоставлено пресс-службой АНО "РСВ"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участники Всероссийского профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в среду приступили к решению тестов второго блока отборочного этапа, который включает тест оценки компетенций, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Цель конкурса, стартовавшего 13 ноября, – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Помимо знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства.
Конкурс проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный дистанционный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс зарегистрировались более 20 тысяч участников.
По итогам первого блока тестирований, где оценивались общие и специальные знания, лучшие результаты показали участники из Республики Карелия, Орловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Во второй блок дистанционного этапа вышли 2500 участников, успешно прошедших задания первого блока тестирования. 64,5% из них – женщины, 35,5% – мужчины. Средний возраст участников – от 32 до 35 лет. По итогам прохождения второго блока тестирования мы планируем отобрать 1120 человек, которые и выйдут в полуфиналы конкурса", – привели в пресс-службе слова руководителя конкурса "Мастера гостеприимства" Евгения Малыгина.
Тульский кремль
27 января, 17:24
Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в городах России
Дистанционный этап конкурса завершится 31 января, после чего участники, успешно прошедшие онлайн-тестирование, отправятся на региональные полуфиналы в девять городов России: Сочи, Тула, Пятигорск, Самара, Ялта, Уфа, Салехард, Калининград и Иркутск. Полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель, финал состоится в апреле 2020 года.
Победителями конкурса станут 50 человек. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов власти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и министерства природных ресурсов и экологии РФ.
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