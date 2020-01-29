РЖД вернет билеты на поезда в Китай без взимания сборов

"Пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО "ФПК" без взимания дополнительных плат и сборов", - сообщили в ФПК в среду.

Если пассажир оформлял проездной документ для поездки из Китая в Россию на территории иностранного государства, однако решил отказаться от поездки, находясь на территории РФ, он должен не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи АО "ФПК". За возвратом денежных средств пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы.