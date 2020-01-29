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РИА Наука
2020-01-29T17:24+0300
https://ria.ru/20200129/1564022907.html
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
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РИА Новости

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink

17:24 29.01.2020
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9
Ракета Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты состоялся в 09.06 по местному времени (17.06 мск) с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ракета выводит на орбиту 60 спутников Starlink, которые обеспечат жителей Земли интернет-связью.
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Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет, в частности там, где недоступны проводной интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года, к настоящему времени компания вывела на орбиту более 200 спутников Starlink. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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