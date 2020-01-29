Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink

Запуск ракеты состоялся в 09.06 по местному времени (17.06 мск) с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ракета выводит на орбиту 60 спутников Starlink, которые обеспечат жителей Земли интернет-связью.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет, в частности там, где недоступны проводной интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года, к настоящему времени компания вывела на орбиту более 200 спутников Starlink. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.