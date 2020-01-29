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РИА Наука
2020-01-29T18:09+0300
https://ria.ru/20200129/1564022826.html
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564022632_0:65:727:474_1036x0_80_0_0_1d12d219fff4277c56b599440bb5058c.jpg
РИА Новости

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

17:22 29.01.2020 (обновлено: 18:09 29.01.2020)
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© Фото : Public domainТорговое судно SS Cotopaxi
Торговое судно SS Cotopaxi
© Фото : Public domain
Торговое судно SS Cotopaxi . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Спустя некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа. Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.
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"Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона", — поясняет The Science Channel.
Эта информация натолкнула исследователей на мысль, что корабль, найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.
"После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi", — сообщает The Science Channel в официальном заявлении.
Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.
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