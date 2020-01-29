Додон рассказал о приоритетах внешней политики Молдавии

КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду в ПАСЕ, что молдавские политики должны отказаться от продвижения геополитических стереотипов и сосредоточиться на демократических ценностях.
Ранее президент Молдавии заявил, что республика хочет и может стать площадкой для переговоров между Западом и Востоком, однако для этого ей нужно поддерживать хорошие отношения со всеми международными партнерами, не вмешиваясь в геополитические конфликты и думать о национальных интересах.
"С момента обретения независимости Молдавия была разделена между различными геополитическими течениями, которые политики чаще всего создавали с целью получения избирательного капитала. Важно не генерировать геополитические стереотипы, а сосредоточиться на демократических ценностях", - заявил Додон с трибуны ПАСЕ, текст его речи опубликован на сайте администрации молдавского президента.
Он отметил, что страна не должна делиться на "проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и так далее". "Приоритетом президента и нового молдавского правительства является сбалансированный внешнеполитический курс. Моя цель и моё самое большое желание как президента – объединить людей, бороться с этим ложным геополитическим разделением, созданным политическими партиями в их стремлении обеспечить для себя полностью контролируемый электорат", - подчеркнул Додон.