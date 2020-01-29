Додон рассказал о приоритетах внешней политики Молдавии

Он отметил, что страна не должна делиться на "проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и так далее". "Приоритетом президента и нового молдавского правительства является сбалансированный внешнеполитический курс. Моя цель и моё самое большое желание как президента – объединить людей, бороться с этим ложным геополитическим разделением, созданным политическими партиями в их стремлении обеспечить для себя полностью контролируемый электорат", - подчеркнул Додон.