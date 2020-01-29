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В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП
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РИА Новости

В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

17:21 29.01.2020
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© "ROSTOF.RU"На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
© "ROSTOF.RU"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро получили травмы средней степени тяжести в результате аварии с автобусом в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", грузовик Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Два человека погибли. Еще десять обратились за медицинской помощью, восемь из них госпитализированы.
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"Состояние двух пострадавших, находящихся в лечебном учреждении, оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - сообщает правительство.
По его информации, восемь пострадавших находятся в БСМП Новочеркасска, детей среди них нет. Туда выехала бригада областных специалистов: травматологи, реаниматолог и нейрохирург.
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