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У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
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РИА Новости

У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

17:20 29.01.2020 (обновлено: 17:25 29.01.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду недалеко от острова Сан-Кристобаль, который входит в состав Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13.49 по времени UTC (16.49 мск) в 70 к западу от населенного пункта Киракира. Очаг располагался на глубине 86,6 километра.
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Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.
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Соломоновы островаВ мире
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