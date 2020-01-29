У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду недалеко от острова Сан-Кристобаль, который входит в состав Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13.49 по времени UTC (16.49 мск) в 70 к западу от населенного пункта Киракира. Очаг располагался на глубине 86,6 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.