У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду недалеко от острова Сан-Кристобаль, который входит в состав Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду недалеко от острова Сан-Кристобаль, который входит в состав Соломоновых островов , сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13.49 по времени UTC (16.49 мск) в 70 к западу от населенного пункта Киракира. Очаг располагался на глубине 86,6 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.