ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса

Как заявил агентству представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация выпустила рекомендации о том, как справиться с такими случаями.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.