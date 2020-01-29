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ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса

17:17 29.01.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует властям готовиться к возможности возникновения в странах "завезенных случаев" коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя организации.
Как заявил агентству представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация выпустила рекомендации о том, как справиться с такими случаями.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаТарик ЯзаревичВОЗКитайУханьВ мире
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