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Грузия не пустит на мероприятия СЕ посетивших Абхазию и Южную Осетию
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РИА Новости

Грузия не пустит на мероприятия СЕ посетивших Абхазию и Южную Осетию

17:17 29.01.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария опроверг слова президента, что Тбилиси пустит на мероприятия Совета Европы в мае всех россиян, вне зависимости от того, посещали они Абхазию и Южную Осетию или нет.
Во вторник, выступая в ПАСЕ, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию в мае на мероприятиях по линии Совета Европы, несмотря на посещение некоторыми ее членами Абхазии и Южной Осетии.
"Подобные решения будут приняты согласно грузинским законам, никто не сможет избежать грузинского законодательства",- заявил премьер журналистам.
По грузинскому законодательству, посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
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Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял РИА Новости Гаврилов, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Георгий ГахарияСаломе ЗурабишвилиГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияГрузияВ мире
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