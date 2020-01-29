Грузия не пустит на мероприятия СЕ посетивших Абхазию и Южную Осетию

ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Премьер Грузии Премьер Грузии Георгий Гахария опроверг слова президента, что Тбилиси пустит на мероприятия Совета Европы в мае всех россиян, вне зависимости от того, посещали они Абхазию и Южную Осетию или нет.

Во вторник, выступая в ПАСЕ , президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию в мае на мероприятиях по линии Совета Европы, несмотря на посещение некоторыми ее членами Абхазии и Южной Осетии.

"Подобные решения будут приняты согласно грузинским законам, никто не сможет избежать грузинского законодательства",- заявил премьер журналистам.

По грузинскому законодательству, посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Летом 2019 года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.