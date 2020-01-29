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Помпео поблагодарил Пекин за помощь в эвакуации граждан США
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РИА Новости

Помпео поблагодарил Пекин за помощь в эвакуации граждан США

17:15 29.01.2020
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© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
© REUTERS / Luisa Gonzalez
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи выразил соболезнования в связи с гибелью граждан КНР от коронавируса и поблагодарил за содействие китайских властей в эвакуации граждан США, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Китая в результате вспышки коронавируса. Госсекретарь также подчеркнул, что обеспечение безопасности и защиты граждан США за рубежом по-прежнему остается для него первоочередной задачей", - говорится в сообщении.
Помпео также поблагодарил Яна Цзечи за помощь КНР в эвакуации госслужащих США и частных лиц из районов, которые затронул новый коронавирус, добавила Ортагус
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что госдепартамент США организовал чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей, из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса. Самолет должен доставить пассажиров в город Онтарио, штат Калифорния, сделав остановку для дозаправки на Аляске.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Счет заболевших идет на тысячи. Более чем для ста пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Более чем для ста пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Более чем для ста пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Вчера, 11:11
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Распространение нового коронавирусаМорган ОртагусМайк ПомпеокоронавирусыЯн ЦзечиГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
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