Помпео поблагодарил Пекин за помощь в эвакуации граждан США

"Госсекретарь Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Китая в результате вспышки коронавируса. Госсекретарь также подчеркнул, что обеспечение безопасности и защиты граждан США за рубежом по-прежнему остается для него первоочередной задачей", - говорится в сообщении.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что госдепартамент США организовал чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей, из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса. Самолет должен доставить пассажиров в город Онтарио, штат Калифорния, сделав остановку для дозаправки на Аляске.

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.