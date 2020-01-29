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ФНПР поддержала законопроект о внесении поправки в Конституцию
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РИА Новости

ФНПР поддержала законопроект о внесении поправки в Конституцию

17:16 29.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России дополнила проект своего постановления "О поправках в Конституцию Российской Федерации" пунктом о том, что Генсовет ФНПР поддерживает законопроект президента и одобряет его инициативу, заявила глава редакционной комиссии генсовета, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Наталья Агапова.
"Генсовет постановляет. Первое - одобрить инициативу президента РФ и поддержать законопроект", - заявила Агапова на оглашении предложений редакционной комиссии.
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Она также отметила, что от членов генсовета ни одной записки с редакционными правками в редакционную комиссию не поступало.
"Предлагаем принять постановление в целом, с учётом всех поправок, за которые мы проголосовали", - добавила Агапова в конце обсуждения.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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