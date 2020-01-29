ФНПР поддержала законопроект о внесении поправки в Конституцию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России дополнила проект своего постановления "О поправках в Конституцию Российской Федерации" пунктом о том, что Генсовет ФНПР поддерживает законопроект президента и одобряет его инициативу, заявила глава редакционной комиссии генсовета, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Наталья Агапова.

"Генсовет постановляет. Первое - одобрить инициативу президента РФ и поддержать законопроект", - заявила Агапова на оглашении предложений редакционной комиссии.

Она также отметила, что от членов генсовета ни одной записки с редакционными правками в редакционную комиссию не поступало.

"Предлагаем принять постановление в целом, с учётом всех поправок, за которые мы проголосовали", - добавила Агапова в конце обсуждения.