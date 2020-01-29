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Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
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РИА Новости

Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу

17:15 29.01.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения палестинцев с израильтянами
Столкновения палестинцев с израильтянами
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения палестинцев с израильтянами. Архивное фото
Газа, 29 янв - РИА Новости. В столкновениях с израильскими силами безопасности на Западном берегу пострадал 41 палестинец, заявила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"41 палестинец получил ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах Рамалла, Иерихон, Хеврон и Вифлеем", - заявила аль- Фукаха.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
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Эксперт назвал предложенную США "сделку века" абсурдной
"Ранения были получены от боевых и резиновых пуль, а также при применении израильтянами слезоточивого газа", - добавила она.
Акции протеста на Западном берегу начались вечером во вторник во время презентации президентом США Дональдом Трампом так называемой "сделки века" в Вашингтоне.
Официальные власти Палестины отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории". Лидер правящей в Газе палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания тоже выступил против "сделки века" и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Палестинские власти призвали к акциям протеста против аннексии Иорданской долины и Западного берега и плана Трампа в целом.
Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
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Палестино-израильский конфликт
"Сделка века" признаёт Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальные для палестинцев проблемы восстановления границ 1967 года и возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. В обмен Израиль прекратит строительство новых поселений на палестинских землях.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМахмуд АббасИерусалимХамасИзраильВ мире
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