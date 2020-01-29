Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу

Газа, 29 янв - РИА Новости. В столкновениях с израильскими силами безопасности на Западном берегу пострадал 41 палестинец, заявила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"41 палестинец получил ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах Рамалла, Иерихон, Хеврон и Вифлеем", - заявила аль- Фукаха.

"Ранения были получены от боевых и резиновых пуль, а также при применении израильтянами слезоточивого газа", - добавила она.

Акции протеста на Западном берегу начались вечером во вторник во время презентации президентом США Дональдом Трампом так называемой "сделки века" в Вашингтоне.

Официальные власти Палестины отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории". Лидер правящей в Газе палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания тоже выступил против "сделки века" и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Палестинские власти призвали к акциям протеста против аннексии Иорданской долины и Западного берега и плана Трампа в целом.