Додон попросил ПАСЕ завершить мониторинг Молдавии

"Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наша страна в построении современного правового государства, Молдавия может рассчитывать на поддержку в реализации задачи по завершению процедуры мониторинга ПАСЕ (ее ввели в 1997 году — ред.). Я заверяю вас в том, что пришло время сделать этот шаг, определить аргументы в пользу этого естественного желания", - говорится в речи, произнесенной Додоном с трибуны ПАСЕ в Страсбурге. Ее текст опубликован на сайте администрации молдавского президента.