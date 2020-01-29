Додон попросил ПАСЕ завершить мониторинг Молдавии

КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) завершить мониторинг ситуации в стране, так как уверен в самостоятельности государства.
Молдавия с момента своего вступления в Совет Европы (СЕ) в 1995 году находится под мониторингом ПАСЕ, в ходе которого власти страны контролируются касательно соблюдения прав человека и внедрения реформ. Вопрос о снятии мониторинга поднимался несколько раз, но пока это решение не было принято.
"Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наша страна в построении современного правового государства, Молдавия может рассчитывать на поддержку в реализации задачи по завершению процедуры мониторинга ПАСЕ (ее ввели в 1997 году — ред.). Я заверяю вас в том, что пришло время сделать этот шаг, определить аргументы в пользу этого естественного желания", - говорится в речи, произнесенной Додоном с трибуны ПАСЕ в Страсбурге. Ее текст опубликован на сайте администрации молдавского президента.
Додон изъявил желание, чтобы к стране относились как к государству, которое способно "самостоятельно отвечать за свои действия и решения".
"Подчеркну: с точки зрения политической, экономической и гуманитарной, Молдова как государство была и остается европейской страной. Мы готовы к серьезным изменениям, чтобы работать в рамках Совета Европы как полноценный участник этой уважаемой международной общеевропейской организации", - добавил молдавский президент.