Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате

ТАШКЕНТ, 29 янв - РИА Новости. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) состоится 3 апреля в Алма-Ате, в повестке вопросы сотрудничества в сфере туризма, культуры, безопасности, охраны внешних границ, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского МИД.
В октябре 2019 года на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркмении к Узбекистану. По данным министерства, 29 января в Минске первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял участие в первом в нынешнем году заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества. На заседании рассмотрен и утвержден план работы Совета при уставных и других органах СНГ на 2020 год.
20 декабря 2019, 17:45Путин предоставит лидерам СНГ копии документов о Второй мировой войне
"Постоянные полномочные представители сформировали проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится 3 апреля 2020 года в Алматы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В проект повестки заседания включены вопросы, касающиеся реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества, развития международного молодежного сотрудничества, функционирования сетевого университета СНГ, сотрудничества в сфере туризма, физкультуры и спорта, культуры, взаимодействия в области безопасности, охраны внешних границ, борьбы с коррупцией, добавили в МИД Узбекистана.
20 декабря 2019, 17:41Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны