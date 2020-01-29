Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате

В октябре 2019 года на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркмении к Узбекистану. По данным министерства, 29 января в Минске первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял участие в первом в нынешнем году заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества. На заседании рассмотрен и утвержден план работы Совета при уставных и других органах СНГ на 2020 год.