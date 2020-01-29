Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T17:10+0300
https://ria.ru/20200129/1564022104.html
Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40749/87/407498785_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_060da1d457640095f77f9867836e1ba0.jpg
РИА Новости

Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате

17:10 29.01.2020
32
© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАлма-Ата
Алма-Ата
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Перейти в фотобанк
Алма-Ата. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 янв - РИА Новости. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) состоится 3 апреля в Алма-Ате, в повестке вопросы сотрудничества в сфере туризма, культуры, безопасности, охраны внешних границ, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского МИД.
В октябре 2019 года на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде было принято решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркмении к Узбекистану. По данным министерства, 29 января в Минске первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял участие в первом в нынешнем году заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества. На заседании рассмотрен и утвержден план работы Совета при уставных и других органах СНГ на 2020 год.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. 20 декабря 2019
20 декабря 2019, 17:45
Путин предоставит лидерам СНГ копии документов о Второй мировой войне
"Постоянные полномочные представители сформировали проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится 3 апреля 2020 года в Алматы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В проект повестки заседания включены вопросы, касающиеся реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества, развития международного молодежного сотрудничества, функционирования сетевого университета СНГ, сотрудничества в сфере туризма, физкультуры и спорта, культуры, взаимодействия в области безопасности, охраны внешних границ, борьбы с коррупцией, добавили в МИД Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
20 декабря 2019, 17:41
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
000000
Обсудить 0
МИД УзбекистанаСНГАлма-АтаВ мире
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон попросил ПАСЕ завершить мониторинг Молдавии
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Американские военные
Ирак надеется обсудить с представителями НАТО вывод американских войск
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Петр Порошенко
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Листы с денежными купюрами
Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей
Птенцы кудрявого пеликана В Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились редкие кудрявые пеликаны
Монитор с жизненным показателями больного
Два сосудистых и четыре онкоцентра откроют в Подмосковье в 2020 году
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич заявил, что православная церковь в Черногории останется сербской
Столкновения палестинцев с израильтянами
Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
Пропускной пункт в Донбассе
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 12 февраля
Сейсмограф. Архивное фото
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57Председатель СБ ООН назвал сроки принятия резолюции по Ливии
18:56В Госдуме прокомментировали назначение Николаева врио главы Чувашии
18:55У китайского туриста в Мурманской области не нашли коронавирус
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса отправили в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
Лента новостейМолния