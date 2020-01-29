Баварский премьер намерен пригласить Собянина на Октоберфест

Ранее сообщалось, что Собянин и Зедер подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Октоберфест в прошлом году проходил с 21 сентября по 6 октября. Праздник ежегодно собирает миллионы любителей пива, в основном - жителей Германии, однако, по данным организаторов, около 15% гостей - это иностранцы.