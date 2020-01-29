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Баварский премьер намерен пригласить Собянина на Октоберфест
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РИА Новости

Баварский премьер намерен пригласить Собянина на Октоберфест

17:09 29.01.2020 (обновлено: 17:10 29.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Бавария в ФРГ Маркус Зедер сообщил, что собирается пригласить мэра Москвы Сергея Собянина на Октоберфест.
"Я уже договорился пригласить на Октоберфест мэра Москвы, я надеюсь, что ему там понравится. Мы уже подарили пиво", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Собянин и Зедер подписали совместное заявление о сотрудничестве.
Октоберфест в прошлом году проходил с 21 сентября по 6 октября. Праздник ежегодно собирает миллионы любителей пива, в основном - жителей Германии, однако, по данным организаторов, около 15% гостей - это иностранцы.
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Маркус ЗедерОктоберфестСергей СобянинВладимир ПутинГерманияБаварияРоссияОбщество
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