Баварский премьер намерен пригласить Собянина на Октоберфест

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Бавария в ФРГ Маркус Зедер сообщил, что собирается пригласить мэра Москвы Сергея Собянина на Октоберфест.
"Я уже договорился пригласить на Октоберфест мэра Москвы, я надеюсь, что ему там понравится. Мы уже подарили пиво", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Собянин и Зедер подписали совместное заявление о сотрудничестве.
Октоберфест в прошлом году проходил с 21 сентября по 6 октября. Праздник ежегодно собирает миллионы любителей пива, в основном - жителей Германии, однако, по данным организаторов, около 15% гостей - это иностранцы.
6 октября 2018, 11:54ТуризмКак звезды кино и спорта отрывались на Октоберфесте