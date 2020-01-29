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Общественная палата Крыма поддержала поправки Путина к Конституции
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РИА Новости

Общественная палата Крыма поддержала поправки Путина к Конституции

17:04 29.01.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Общественная палата Крыма поддержала предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в конституцию страны, соответствующее решение принято на общественных слушаниях, которые прошли в среду в Симферополе.
"Общественная палата Республики Крым и все участники общественных слушаний полностью и безоговорочно поддерживают позицию президента Российской Федерации … , считают ее по-настоящему национально-ориентированной, государственной и актуальной. Призываем всех крымчан и граждан Российской Федерации поддержать нашу оценку в ходе утверждения конституционных поправок на всероссийском голосовании", - говорится в решении.
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Участники слушаний отметили важность предложений по изменению конституции, что, по их мнению, в очередной раз подтверждает продуманность и поступательность в действиях президента страны.
"Предложения по внесению изменений в конституцию страны сформулированы своевременно и, в случае их принятия, послужат дальнейшей демократизации общественного и государственного устройства, станут надежной преградой для проникновения во власть людей случайных и радеющих только лишь о своем благополучии", - уверены крымские общественники.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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Конституция РФВладимир ПутинСимферопольКрымОбщество
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