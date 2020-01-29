Общественная палата Крыма поддержала поправки Путина к Конституции

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Общественная палата Общественная палата Крыма поддержала предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в конституцию страны, соответствующее решение принято на общественных слушаниях, которые прошли в среду в Симферополе

"Общественная палата Республики Крым и все участники общественных слушаний полностью и безоговорочно поддерживают позицию президента Российской Федерации … , считают ее по-настоящему национально-ориентированной, государственной и актуальной. Призываем всех крымчан и граждан Российской Федерации поддержать нашу оценку в ходе утверждения конституционных поправок на всероссийском голосовании", - говорится в решении.

Участники слушаний отметили важность предложений по изменению конституции, что, по их мнению, в очередной раз подтверждает продуманность и поступательность в действиях президента страны.

"Предложения по внесению изменений в конституцию страны сформулированы своевременно и, в случае их принятия, послужат дальнейшей демократизации общественного и государственного устройства, станут надежной преградой для проникновения во власть людей случайных и радеющих только лишь о своем благополучии", - уверены крымские общественники.