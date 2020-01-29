Премьера фильма о Всеволоде Чаплине намечена на середину 2020 года

Протоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии "Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность" на VIII Гайдаровском форуме "Россия и мир: выбор приоритетов" в Москве.

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Первый биографический документальный фильм, посвященный протоиерею Всеволоду Чаплину, как ожидается, покажут на одном из российских кинофестивалей в 2020 году, сообщила РИА Новости режиссер фильма Анна Соколова.

Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни. По словам Соколовой, фильм о священнике готовился при участии общественного движения "Русская миссия" последние несколько лет, его выход планируется в середине или второй половине 2020 года.

"Идея наклевывалась, толчком к началу работы стал уход протоиерея Всеволода Чаплина с поста руководителя синодального отдела", - рассказала Соколова.

Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. После ухода из синодального отдела Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, продолжая активно заниматься публицистической и общественной деятельностью.

"Целью фильма было ответить на вопрос: каким должен быть священник, пастырь в наше время? А он был резонансной фигурой, и вокруг него всегда были полярные люди, не только ультраконсерваторы, в основном - богемная интеллигентская публика, деятели искусства, это его целевая аудитория", - сказала автор картины.

По ее словам, как режиссер-документалист она следит за такими людьми, отсюда и возникла идея снять фильм о Чаплине. "Поскольку он был одной из ключевых фигур в современной общественной жизни, и поэтому и название фильма такое – "Кто вы, мистер Чаплин". Он поднимал вопросы и будил людей", - отметила Соколова.

Творческая группа сфокусировалась, прежде всего, на ежедневном пастырском служении священника – "наиболее интимной ипостаси его социальной деятельности". В фильме рассказывается, в том числе, о встречах Чаплина с разными людьми, простыми и знаменитыми, которых в разное время он привел в церковь. По словам Соколовой, последняя съемка состоялась 17 января этого года, снимали на Крещение и колядки в приходе храма Федора Студита.

Планируется, что хронометраж картины составит 50 минут, у создателей уже есть предварительные договоренности на показ с кинофестивалями "Лучезарный ангел" и "Докер".