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Религия и мировоззрение
2020-01-29T17:03+0300
https://ria.ru/20200129/1564021747.html
Премьера фильма о Всеволоде Чаплине намечена на середину 2020 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156389/50/1563895014_0:150:3107:1898_1036x0_80_0_0_00bc450cc2757b40bd8f3102769e8b92.jpg
РИА Новости

Премьера фильма о Всеволоде Чаплине намечена на середину 2020 года

17:03 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПротоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии "Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность" на VIII Гайдаровском форуме "Россия и мир: выбор приоритетов" в Москве.
Протоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Первый биографический документальный фильм, посвященный протоиерею Всеволоду Чаплину, как ожидается, покажут на одном из российских кинофестивалей в 2020 году, сообщила РИА Новости режиссер фильма Анна Соколова.
Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни. По словам Соколовой, фильм о священнике готовился при участии общественного движения "Русская миссия" последние несколько лет, его выход планируется в середине или второй половине 2020 года.
"Идея наклевывалась, толчком к началу работы стал уход протоиерея Всеволода Чаплина с поста руководителя синодального отдела", - рассказала Соколова.
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
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Отпевание отца Всеволода Чаплина продолжалось более двух часов
Чаплин в 2009-2015 годах занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. После ухода из синодального отдела Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, продолжая активно заниматься публицистической и общественной деятельностью.
"Целью фильма было ответить на вопрос: каким должен быть священник, пастырь в наше время? А он был резонансной фигурой, и вокруг него всегда были полярные люди, не только ультраконсерваторы, в основном - богемная интеллигентская публика, деятели искусства, это его целевая аудитория", - сказала автор картины.
По ее словам, как режиссер-документалист она следит за такими людьми, отсюда и возникла идея снять фильм о Чаплине. "Поскольку он был одной из ключевых фигур в современной общественной жизни, и поэтому и название фильма такое – "Кто вы, мистер Чаплин". Он поднимал вопросы и будил людей", - отметила Соколова.
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
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Образ жизни протоиерея Чаплина был очень простой, заявил священник
Творческая группа сфокусировалась, прежде всего, на ежедневном пастырском служении священника – "наиболее интимной ипостаси его социальной деятельности". В фильме рассказывается, в том числе, о встречах Чаплина с разными людьми, простыми и знаменитыми, которых в разное время он привел в церковь. По словам Соколовой, последняя съемка состоялась 17 января этого года, снимали на Крещение и колядки в приходе храма Федора Студита.
Планируется, что хронометраж картины составит 50 минут, у создателей уже есть предварительные договоренности на показ с кинофестивалями "Лучезарный ангел" и "Докер".
Как уточнила режиссер, работа ведется "на общественные пожертвования прихожан, неравнодушных граждан, дружественных к кругу Чаплина".
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Религия и мировоззрениеВсеволод Чаплинрелигия
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