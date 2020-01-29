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Диетолог назвала причину ожирения школьников
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РИА Новости

Диетолог назвала причину ожирения школьников

17:00 29.01.2020
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© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах
© Fotolia / Win Nondakowit
Ребенок взвешивается на весах. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала пищевые привычки в семье отправной точкой ожирения школьников.
По ее словам, некачественное питание в учебных заведениях не снимает с родителей ответственности за проблемы детей.
"Не только питание, но и физические нагрузки, стрессы испытывает ли ребенок, как он спит, ну и множество факторов, которые влияют на лишний вес".
Елена Соломатина
Медик посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой в случае, если в школе питание организовано плохо.
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24 января, 10:40
Она подчеркнула, что это поможет школьникам отказаться от вредных перекусов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проблемы с ожирением, диабетом и другими заболеваниями у детей часто связаны с некачественным питанием в школах.
Овощи
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ОжирениеЕлена СоломатинаЗдоровьеОбщество
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