Диетолог назвала причину ожирения школьников

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала пищевые привычки в семье отправной точкой ожирения школьников.
По ее словам, некачественное питание в учебных заведениях не снимает с родителей ответственности за проблемы детей.
"Не только питание, но и физические нагрузки, стрессы испытывает ли ребенок, как он спит, ну и множество факторов, которые влияют на лишний вес".
Медик посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой в случае, если в школе питание организовано плохо.
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Она подчеркнула, что это поможет школьникам отказаться от вредных перекусов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проблемы с ожирением, диабетом и другими заболеваниями у детей часто связаны с некачественным питанием в школах.
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