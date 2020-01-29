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В Краснодаре завели дело после пожара в школьной раздевалке
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РИА Новости

В Краснодаре завели дело после пожара в школьной раздевалке

17:00 29.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено в связи с пожаром, возникшим в раздевалке школы №49 на улице Стасова в Краснодаре, сообщает прокуратура Кубани.
Ранее в среду в пресс-службе МЧС России сообщили, что порядка 800 человек эвакуировали из школы из-за сильного задымления на первом этаже здания. Возгорание удалось ликвидировать, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В краснодарском ГУМЧС уточнили, что пожар возник в раздевалке.
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Позднее в прокуратуре Краснодарского края сообщили о 524 учащихся и 60 эвакуированных педагогах.
"По указанию прокурора… органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), результаты расследования которого поставлены прокуратурой на контроль", - отмечает надзорное ведомство.
В ходе проверки органами прокуратуры края будут выяснены причины и условия, способствовавшие возгоранию, дана оценка полноте и своевременности принимаемых мер со стороны должностных лиц администрации школы по обеспечению безопасных условий обучения и законопослушного поведения учащихся, добавляют в прокуратуре.
Сотрудник МЧС России
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МЧС РФКраснодарПроисшествия
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