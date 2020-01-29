В Краснодаре завели дело после пожара в школьной раздевалке

Позднее в прокуратуре Краснодарского края сообщили о 524 учащихся и 60 эвакуированных педагогах.

"По указанию прокурора… органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), результаты расследования которого поставлены прокуратурой на контроль", - отмечает надзорное ведомство.

В ходе проверки органами прокуратуры края будут выяснены причины и условия, способствовавшие возгоранию, дана оценка полноте и своевременности принимаемых мер со стороны должностных лиц администрации школы по обеспечению безопасных условий обучения и законопослушного поведения учащихся, добавляют в прокуратуре.