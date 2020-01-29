Пассажирам "Якутии" предложили без штрафов вернуть авиабилеты в Харбин

ЯКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Пассажирам авиакомпании Пассажирам авиакомпании "Якутия" из-за угрозы распространения коронавируса предложили вернуть авиабилеты из Якутска в Харбин без штрафов, сообщается на сайте компании.

"Уважаемые пассажиры, вы можете без штрафных санкций оформить возврат или обмен авиабилетов, если: маршрут вашего перелета содержит направления Якутск-Харбин или Харбин-Якутск; ваш рейс запланирован в период с 30 января по 27 февраля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также авиакомпания предлагает бесплатно (до вылета рейса) изменить даты поездки на любой день при наличии мест на рейсе или вернуть полную стоимость авиабилетов.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Китае. По рекомендации Роспотребнадзора были актуализированы оперативные планы по действиям экипажей в условиях осложнения эпидемиологической ситуации, усилен состав аптечек, усилен контроль за уборкой ВС (воздушного судна)", - отметили в авиакомпании.