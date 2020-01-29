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Туризм
2020-01-29T16:59+0300
https://ria.ru/20200129/1564021497.html
Пассажирам "Якутии" предложили без штрафов вернуть авиабилеты в Харбин
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РИА Новости

Пассажирам "Якутии" предложили без штрафов вернуть авиабилеты в Харбин

16:59 29.01.2020
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© Flickr / Alex PolezhaevСамолет авиакомпании "Якутия"
Самолет авиакомпании Якутия
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет авиакомпании "Якутия" . Архивное фото
ЯКУТСК, 29 янв – РИА Новости. Пассажирам авиакомпании "Якутия" из-за угрозы распространения коронавируса предложили вернуть авиабилеты из Якутска в Харбин без штрафов, сообщается на сайте компании.
"Уважаемые пассажиры, вы можете без штрафных санкций оформить возврат или обмен авиабилетов, если: маршрут вашего перелета содержит направления Якутск-Харбин или Харбин-Якутск; ваш рейс запланирован в период с 30 января по 27 февраля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
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Также авиакомпания предлагает бесплатно (до вылета рейса) изменить даты поездки на любой день при наличии мест на рейсе или вернуть полную стоимость авиабилетов.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Китае. По рекомендации Роспотребнадзора были актуализированы оперативные планы по действиям экипажей в условиях осложнения эпидемиологической ситуации, усилен состав аптечек, усилен контроль за уборкой ВС (воздушного судна)", - отметили в авиакомпании.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаЯкутия (авиакомпания)ХарбинКитайРоссия
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