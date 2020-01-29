Стали известны дата и место прощания с ростовским депутатом Алабушевым

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Прощание с депутатом законодательного собрания Ростовской области Андреем Алабушевым, погибшим вместе с женой, состоится в четверг в городе Зернограде, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.
Алабушев и его супруга были найдены погибшими во вторник в частном домовладении в Зернограде. По данным следствия, их зарубили топором. Подозреваемого в убийстве 38-летнего местного жителя нашли мертвым на месте происшествия – вероятно, он свел счеты с жизнью. Мотивом убийства депутата СК РФ назвал личную неприязнь, но из-за чего именно она возникла, не уточняется.
"Церемония прощания с Алабушевым состоится 30 января, с 10 до 13 в фойе научного центра в Зернограде, которым он руководил", - сказал собеседник агентства.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции "Единая Россия". Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".