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Стали известны дата и место прощания с ростовским депутатом Алабушевым
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РИА Новости

Стали известны дата и место прощания с ростовским депутатом Алабушевым

16:59 29.01.2020 (обновлено: 17:00 29.01.2020)
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© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"Андрей Алабушев
Андрей Алабушев
© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"
Андрей Алабушев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Прощание с депутатом законодательного собрания Ростовской области Андреем Алабушевым, погибшим вместе с женой, состоится в четверг в городе Зернограде, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.
Алабушев и его супруга были найдены погибшими во вторник в частном домовладении в Зернограде. По данным следствия, их зарубили топором. Подозреваемого в убийстве 38-летнего местного жителя нашли мертвым на месте происшествия – вероятно, он свел счеты с жизнью. Мотивом убийства депутата СК РФ назвал личную неприязнь, но из-за чего именно она возникла, не уточняется.
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"Церемония прощания с Алабушевым состоится 30 января, с 10 до 13 в фойе научного центра в Зернограде, которым он руководил", - сказал собеседник агентства.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции "Единая Россия". Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".
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Андрей АлабушевУбийство депутата в Ростовской областиСледственный комитет РФЕдиная РоссияРостовская областьРоссияПроисшествия
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