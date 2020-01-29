Додон выразил готовность обсуждать особый статус Приднестровья

КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду в ПАСЕ, что Кишинев готов в рамках диалога обсудить параметры особого статуса для Приднестровья в составе республики.
"Важной задачей в развитии диалога по приднестровской проблематике для руководства страны и всего политического класса является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Молдавии в пределах ее международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека", - заявил Додон с трибуны ПАСЕ, текст его речи опубликован на сайте администрации молдавского президента.
По его словам, в этом вопросе будет иметь значение реализация стратегии по продвижению международного признания статуса постоянного нейтралитета Молдавии. Додон считает, что это также будет способствовать укреплению безопасности в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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