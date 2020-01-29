Додон выразил готовность обсуждать особый статус Приднестровья

КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду в ПАСЕ, что Кишинев готов в рамках диалога обсудить параметры особого статуса для Приднестровья в составе республики.

"Важной задачей в развитии диалога по приднестровской проблематике для руководства страны и всего политического класса является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Молдавии в пределах ее международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека", - заявил Додон с трибуны ПАСЕ, текст его речи опубликован на сайте администрации молдавского президента.

По его словам, в этом вопросе будет иметь значение реализация стратегии по продвижению международного признания статуса постоянного нейтралитета Молдавии. Додон считает, что это также будет способствовать укреплению безопасности в регионе.