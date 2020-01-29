В Крыму предложили закрепить в Конституции защиту соотечественников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Член Общественной палаты Крыма Андрей Мальгин предложил закрепить в Конституции РФ положение о поддержке и защите соотечественников в любой точке земного шара.
"Не надо забывать о тех, кто остался за пределами отечества не по своей воле, о тех миллионах русских людей, которые живут сейчас на Украине, о гражданах Донбасса, которые ведут там свою борьбу. Если мы не можем прописать в конституции возможность воссоединения, то должны прописать обязанность государства по поддержке соотечественников, поддержке русского языка, их культуры и их носителей и защиты их в любой точки земного шара", - сказал Мальгин во время общественного обсуждения изменений в Конституцию РФ в Симферополе.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.