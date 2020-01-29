В Крыму предложили закрепить в Конституции защиту соотечественников

"Не надо забывать о тех, кто остался за пределами отечества не по своей воле, о тех миллионах русских людей, которые живут сейчас на Украине, о гражданах Донбасса, которые ведут там свою борьбу. Если мы не можем прописать в конституции возможность воссоединения, то должны прописать обязанность государства по поддержке соотечественников, поддержке русского языка, их культуры и их носителей и защиты их в любой точки земного шара", - сказал Мальгин во время общественного обсуждения изменений в Конституцию РФ в Симферополе.