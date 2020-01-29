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Культура
2020-01-29T17:59+0300
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Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
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РИА Новости

Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"

17:59 29.01.2020
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellПриянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры об участии актрисы Приянки Чопра в съемках новой "Матрицы" вошли в заключительную стадию, сообщает Variety.
Кроме нее в фильме сыграют: Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис. Режиссером следующего фильма франшизы станет Лана Вачовски. Пока не известно, кого именно сыграет Чопра.
Сейчас актеры отрабатывают спарринги перед съемками, которые начнутся в ближайшее время в Северной Калифорнии.
На счету Приянки Чопра Джонас более 60 фильмов. Она стала первой индийской актрисой, которая сыграла главную роль в популярном американском телесериале ("Куантико"). Два года подряд она выигрывала награду People’s Choise Awards.
На большие экраны "Матрица 4" предположительно выйдет 21 мая 2021 года.
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