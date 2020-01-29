Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры об участии актрисы Приянки Чопра в съемках новой "Матрицы" вошли в заключительную стадию, . Переговоры об участии актрисы Приянки Чопра в съемках новой "Матрицы" вошли в заключительную стадию, сообщает Variety.

Кроме нее в фильме сыграют: Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис. Режиссером следующего фильма франшизы станет Лана Вачовски. Пока не известно, кого именно сыграет Чопра.

Сейчас актеры отрабатывают спарринги перед съемками, которые начнутся в ближайшее время в Северной Калифорнии.

На счету Приянки Чопра Джонас более 60 фильмов. Она стала первой индийской актрисой, которая сыграла главную роль в популярном американском телесериале ("Куантико"). Два года подряд она выигрывала награду People’s Choise Awards.