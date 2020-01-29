Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

Как сообщается в телеграм-канале RT, группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман, и один из снарядов взорвался.
Главврач больницы города Хама Салим Халюф, куда доставили журналистку, рассказал в комментарии для сирийского радио "Шам ФМ", что Шабруни получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в районе лица. Сейчас она находится в операционной.
"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", — написала в своем телеграм-канале главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
28 декабря 2019, 18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
Сегодня сирийские правительственные войска разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо.