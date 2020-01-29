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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T17:55+0300
https://ria.ru/20200129/1564020842.html
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564021873_0:0:828:465_1036x0_80_0_0_b070d852345c88c83bcc01ffba610c15.png
РИА Новости

Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

16:48 29.01.2020 (обновлено: 17:55 29.01.2020)
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© RTКорреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
© RT
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Корреспондент телеканала RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение в провинции Идлиб.
Как сообщается в телеграм-канале RT, группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман, и один из снарядов взорвался.
Главврач больницы города Хама Салим Халюф, куда доставили журналистку, рассказал в комментарии для сирийского радио "Шам ФМ", что Шабруни получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в районе лица. Сейчас она находится в операционной.
"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", — написала в своем телеграм-канале главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
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Война в СирииТелеканал RTИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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Да уж, это не "Белые каски" постановочные сцены снимали. Журналисты RT рискуют жизнью и здоровьем, чтоб донести до граждан правдивую информацию!
29 января, 17:16
ВРВиктор Ростов
4720003
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